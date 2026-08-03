Kamrad über den Moment, der alles veränderte

Ex-„The Voice of Germany“-Juror Kamrad spricht über den wohl wichtigsten Moment seiner Karriere! Seine Eltern glaubten an seinen Traum und gingen dafür ein großes Risiko ein. Im Interview verrät der Sänger, warum Musik für ihn nie nur ein Job war, was Fans bald erwartet, und ob er zu „The Voice“ zurückkehren könnte. Mehr im Video.