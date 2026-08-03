Rapids Seidl: „Jeder denkt, die sind irgendwer!“

Der Papierform nach sollten in den nächsten zwei Wochen auf europäischer Ebene Siege gegen Paide hinzukommen. Die Wiener haben mit mehr als 46 Millionen Euro einen mehr als zehnmal so hohen Marktwert wie der Vierte der estnischen Liga. „Jeder denkt, Estland ist irgendwer, so ist es im Fußball nicht, jeder Gegner international kann halbwegs kicken, hat gute Spieler. Von alleine geht da nichts. Deshalb müssen wir uns wieder top vorbereiten, aber natürlich gehen wir mit dem Anspruch rein, da als Sieger vom Platz zu gehen“, sagte Seidl. Für die Analyse werden die Europacup-Auftritte des kommenden Gegners herangezogen. Laut Hoff Thorup sei ein „unterschiedliches Spiel“ im Vergleich zu den Duellen mit Santa Coloma zu erwarten.