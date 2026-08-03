2:0 in Führung – plötzlich geht Liverpool unter

Eigentlich hatte es richtig gut ausgesehen! Zur Halbzeit war der FC Liverpool beim Testspiel gegen Leeds United in Chicago noch mit 2:0 in Führung gelegen. Am Ende mussten sich die „Reds“ jedoch noch überraschend klar mit 2:4 geschlagen geben.
Bereits in der siebenten Minute brachte Abwehrmann Luke Chambers den FC Liverpool in Führung. Kurz vor der Pause legte Florian Wirtz (40.) nach. Zur Pause sah alles nach einem klaren Sieg für den Favoriten aus.
Doch plötzlich brach Liverpool ein. Ex-Salzburg-Profi Brenden Aaronson, der eine starke Partie absolvierte, gelang in der 60. Minute der Anschlusstreffer für Leeds. Ein Doppelschlag von Dominic Calvert-Lewin (71.) und Sean Longstaff (73.) drehte die Partie. In der 85. Minute nickte Calvert-Lewin per Kopf zum 4:2-Endstand ein.
Erste Niederlage für Iraola
Somit ging Liverpools Vorbereitung unter Neo-Trainer Andoni Iraola in den USA mit einem Rückschlag zu Ende. Zuvor hatte es zwei Siege gegen Sunderland (4:2) und Wrexham (1:0) gegeben.
ÖFB-Juwel kurz vor Leihe
Ifeanyi Ndukwe, der um kolportierte drei Millionen Euro von Austria Wien nach Liverpool gewechselt war, spielte übrigens durch. Das 18-jährige ÖFB-Juwel kann aufgrund eines fehlenden Arbeitsvisums in der kommenden Saison in England jedoch nicht auflaufen, jetzt wird ein Leihengagement angestrebt.
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