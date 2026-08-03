Polit-Veteran eröffnet Rennen um Bürgermeisteramt

Was treibt einen ehemaligen Ortschef dazu, auch noch im Pensionsalter die Weichen für die kommunale Zukunft zu stellen?
Manfred Kölly kann’s einfach nicht lassen! Der einstige Bürgermeister von Deutschkreutz hatte sich aus dieser Funktion schon längst verabschiedet. Doch hoch motiviert kehrt er mit 72 Jahren offiziell zurück und kandidiert für die Wahl des Bürgermeisters am 13. September. „Mit fast 4000 Einwohnern ist unsere Gemeinde die größte im Bezirk Oberpullendorf.“
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