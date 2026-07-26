Rafael Fingerlos: Weltstar trifft auf Klangwolke

Zwischen Heimat und einer großen Weltkarriere

Mit der Reihe „Lied.Fest“, die vor wenigen Tagen das erste Mal im Rahmen der Salzkammergut Festwochen stattgefunden hat, rückte er die schönste und zugleich intimste Form des musikalischen Ausdrucks ins Zentrum, auch weil er darin eine Form von Widerstand sieht: „Gerade in einer Zeit, in der alles digitalisiert ist, wird das Echte, das unverstärkt Erlebbare wichtiger. Es geht um das Handwerk – und das Lied ist eine handwerkliche Urform. Der Sänger oder die Sängerin erzählt unverstärkt dem Publikum eine Geschichte – das ist die Königsdisziplin der Musik.“ Er selbst liebt das Lied, versucht es neben Opern und Konzerten ebenso intensiv zu pflegen. „Mein Lieblingskomponist ist Schubert“, gesteht er.