Derby-Aufstellung an Erzrivalen verraten

Der Verrat

„Das war ein Erlebnis, dass ich mein ganzes Leben nicht vergessen werde“, schilderte Helmut Hupfauf (67) das Spiel vor 16.000 Zuschauern im Tivoli: „Ich war selbst als ,Bua‘ ein großer Wacker-Fan – und musste mir dann als gebürtiger Innsbrucker von den Fans einiges anhören, weil ich bei der anderen Innsbrucker Mannschaft spielte.“ Mit 1:5 ging das Spiel verloren, die SPG wurde am Ende knapp hinter Wacker Dritter. Weil es einen „Verrat“ gab: SPG-Tormann-Trainer Leo Tschenett soll vor dem zweiten Derby am letzten Spieltag (0:1 aus SPG-Sicht) SSW-Trainer Franz Wolny die Aufstellung verraten haben – weil er zu Wacker zurück wollte. SPG-Trainer Franz Pfister und Sponsor Fritz Hakl waren empört!