Bergkönig Hettegger schrammt am Sieg vorbei

Spannung pur herrschte auf der Schlussetappe der 51. Junioren Rundfahrt für die besten Rad-Talente. Mittendrin statt nur dabei war mit Michael Hettegger auch ein heimisches Talent. Der 17-Jährige verpasste am Ende hauchdünn den Tagessieg, schnappte sich dafür aber ein Sondertrikot.
113,4 Kilometer von Bad Wimsbach nach Wildenhag standen am Schlusstag der 51. Junioren Rundfahrt in Oberösterreich auf dem Tagesplan. Der Scharfrichter war dabei der Kronberg, über den es dreimal ging.
Die große Frage vor der Entscheidung: Ist dieser für Kletterspezialist Michael Hettegger scharf genug, um die Konkurrenz zu distanzieren? Der 1,8 Kilometer lange Anstieg ist im Schnitt 6,9 Prozent steil und sorgte tatsächlich für eine Selektion.
Hettegger attackierte – nur Wändel konnte folgen
Bei der letzten Überfahrt trennte sich die Spreu vom Weizen, acht Kilometer vor dem Ziel attackierte Hettegger, sodass nur noch der bärenstarke Schwede Elias Wändel mit Müh‘ und Not sein Hinterrad halten konnte.
In der Abfahrt rollten die Verfolger allerdings wieder heran, sodass es am Ende zu einem Sprint einer kleinen Gruppe kam. Wändel behielt dabei die Oberhand, Hettegger wurde Zweiter.
Im Gesamtklassement gelang dem Strobler Hettegger damit ein gewaltiger Sprung. Er verbesserte sich vom 48. auf den vierten Rang – zeitgleich mit dem drittplatzierten Connor Wright, 21 Sekunden hinter Wändel und neun hinter dem Tschechen Marek Stiblik.
Darüber hinaus sicherte sich der Salzburger, der vor kurzem mit Rang zwei bei der Ain Bugey Valromey Tour, auch bekannt als Junioren-Tour de France, für Furore sorgte, das Bergtrikot bei der OÖ-Rundfahrt und gab damit eine weitere große Talentprobe ab.
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