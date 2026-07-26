Wildtiermanagement: Zuerst kommt der Mensch

Biber, Luchs und Wolf verbindet ein ähnliches Schicksal: Jahrzehntelang wurden sie verfolgt und intensiv bejagt, bis sie in Österreich ausgerottet waren oder nur noch in kleinen Beständen vorkamen. Heute kehren diese Tiere nach und nach in ihre ursprünglichen Lebensräume zurück. Aus ökologischer Sicht ist das eine erfreuliche Entwicklung, gleichzeitig führt ihre Rückkehr aber auch zu Konflikten mit menschlichen Nutzungsinteressen. Alle drei Arten stehen deshalb unter dem strengen Schutz der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) der Europäischen Union.