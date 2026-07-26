Wildtiermanagement: Zuerst kommt der Mensch

Der WWF zieht eine gemischte Bilanz zum Wildtiermanagement der Bundesländer. Auch in Vorarlberg prallen oftmals Artenschutz und menschliche Nutzungsinteressen aufeinander.
Biber, Luchs und Wolf verbindet ein ähnliches Schicksal: Jahrzehntelang wurden sie verfolgt und intensiv bejagt, bis sie in Österreich ausgerottet waren oder nur noch in kleinen Beständen vorkamen. Heute kehren diese Tiere nach und nach in ihre ursprünglichen Lebensräume zurück. Aus ökologischer Sicht ist das eine erfreuliche Entwicklung, gleichzeitig führt ihre Rückkehr aber auch zu Konflikten mit menschlichen Nutzungsinteressen. Alle drei Arten stehen deshalb unter dem strengen Schutz der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) der Europäischen Union.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.