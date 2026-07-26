Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

WWF-Bericht

Wildtiermanagement: Zuerst kommt der Mensch

Vorarlberg
26.07.2026 16:00
Vorarlberg bietet viel Natur, aber keine echte Wildnis. Fast überall ist der Mensch präsent, für ...
Vorarlberg bietet viel Natur, aber keine echte Wildnis. Fast überall ist der Mensch präsent, für Wildtiere bleibt da wenig Platz.(Bild: Rubina Bergauer)
Porträt von Rubina Bergauer
Von Rubina Bergauer

Der WWF zieht eine gemischte Bilanz zum Wildtiermanagement der Bundesländer. Auch in Vorarlberg prallen oftmals Artenschutz und menschliche Nutzungsinteressen aufeinander.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Biber, Luchs und Wolf verbindet ein ähnliches Schicksal: Jahrzehntelang wurden sie verfolgt und intensiv bejagt, bis sie in Österreich ausgerottet waren oder nur noch in kleinen Beständen vorkamen. Heute kehren diese Tiere nach und nach in ihre ursprünglichen Lebensräume zurück. Aus ökologischer Sicht ist das eine erfreuliche Entwicklung, gleichzeitig führt ihre Rückkehr aber auch zu Konflikten mit menschlichen Nutzungsinteressen. Alle drei Arten stehen deshalb unter dem strengen Schutz der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) der Europäischen Union.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
26.07.2026 16:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
17° / 22°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
18° / 23°
Symbol starke Regenschauer
Dornbirn
19° / 24°
Symbol einzelne Regenschauer
Feldkirch
18° / 24°
Symbol Regen

krone.tv

Nach dem Anschlag auf der Berliner Pride sucht die Polizei nach Abdul Ballout. (kleines Bild)
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Nach diesem Mann wird gefahndet
Feuerwehrmann in Spanien
„Nicht zu löschen“
Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde
Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.
Bei der Tat gefilmt
„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit
Einsatzkräfte bei der Spurensicherung in Stuttgart
Weiter in Lebensgefahr
Frau in Stuttgart angezündet: Täter ist Ehemann
Der 20-Jährige, der einen Bankmitarbeiter in Regensburg getötet haben soll, ist seit Freitag in ...
Details aus Regensburg
Verdächtiger kündigte Banküberfall per Zettel an
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Nach diesem Mann wird gefahndet
169.272 mal gelesen
Nach dem Anschlag auf der Berliner Pride sucht die Polizei nach Abdul Ballout. (kleines Bild)
Steiermark
Aus Fahrzeug geschleudert: 57-jähriger Steirer tot
123.474 mal gelesen
Tragische Bilder: Das Mopedauto nach der Kollision, der Lenker erlag seinen Verletzungen.
Oberösterreich
Nach Elektroschocker-Affäre droht nun das Aus
107.304 mal gelesen
Krone Plus Logo
Marina und Ambros R. wollen weiterhin Pächter des Erlebnisbades Frankenmarkt bleiben.
Deutschland
Berlin-Anschlag: Nach diesem Mann wird gefahndet
2214 mal kommentiert
Nach dem Anschlag auf der Berliner Pride sucht die Polizei nach Abdul Ballout. (kleines Bild)
Ausland
Abdul Ballout: Iran-Krieg verstärkte seinen Hass
943 mal kommentiert
Der mutmaßliche Terrorist ist in Berlin geboren und ist geprägt durch Hass auf die USA und ...
Österreich
Österreich könnte bald erneut zum Backofen werden
920 mal kommentiert
Österreich kommt erneut ins Schwitzen: Die nächste Hitzewelle kündigt sich an. (Symbolbild)
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
WWF-Bericht
Wildtiermanagement: Zuerst kommt der Mensch
Ach, übrigens...
Postenschacher mit Gianni
Krone Plus Logo
Für alles gerüstet
Apotheker-Tipps für die perfekte Reiseapotheke
Wirbel in Gemeinde
Freilaufende Hunde als Rehkitzkiller in Vorarlberg
Ermittlungen laufen
Schüsse in Bregenz: 24-Jähriger außer Lebensgefahr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf