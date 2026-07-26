Lage im Westjordanland eskaliert: Moscheen brennen

Netanyahu verspricht weitere israelische Siedlungen

Nach dem Vorfall vom Freitag ordnete der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der bei der Parlamentswahl im Oktober wiedergewählt werden will, eine Verstärkung der Truppen im Westjordanland an. Er kündigte zudem an, dass zur Erhöhung der Sicherheit dort weitere Siedlungen genehmigt würden. Solche Siedlungen sind schwer gesichert und werden vom Militär geschützt. International sind sie nicht anerkannt. Die Vereinten Nationen werten die Siedlungen als Verstoß gegen das Völkerrecht, die allermeisten Staaten weltweit – darunter auch Österreich – teilen diese Einschätzung.