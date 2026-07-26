Alkolenkerin fuhr mit 1,44 Promille gegen Baum

Ihr Auto zerstört und ihren Führerschein abgegeben hat in der Nacht auf Sonntag eine 19-jährige Pongauerin auf der Schwarzacher Landesstraße (Salzburg). Sie war gegen 2.30 Uhr in der Früh mit ihrem Hybridfahrzeug gegen einen Baum geprallt. Für die Lenkerin ging es im Anschluss mit der Rettung ins Krankenhaus.