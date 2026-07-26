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19-Jährige am Steuer

Alkolenkerin fuhr mit 1,44 Promille gegen Baum

Salzburg
26.07.2026 16:30
Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und half beim Abschleppen des Autos.
Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und half beim Abschleppen des Autos.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Schwarzach im Pongau)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Ihr Auto zerstört und ihren Führerschein abgegeben hat in der Nacht auf Sonntag eine 19-jährige Pongauerin auf der Schwarzacher Landesstraße (Salzburg). Sie war gegen 2.30 Uhr in der Früh mit ihrem Hybridfahrzeug gegen einen Baum geprallt. Für die Lenkerin ging es im Anschluss mit der Rettung ins Krankenhaus.

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Wie die Polizei auf „Krone“-Anfrage mitteilte, hatte die junge Lenkerin beim Unfall neben dem Schwimmbad in Schwarzach im Pongau 1,44 Promille Alkohol im Blut. Sie musste ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben. 

Zu den Aufräumarbeiten rückte die Freiwillige Feuerwehr aus. Sie sicherte die Unfallstelle ab, errichtete einen Brandschutz rund um das Hybridfahrzeug und baute eine Beleuchtung auf. 

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Nach der Aufnahme durch die Polizei wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Feuerwehr reinigte zudem noch die Straße, das Fahrzeug wurde von einem privaten Abschleppunternehmen verladen. 

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