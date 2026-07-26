Samstag-Sieger Preining in Oschersleben Dritter!

Nach seinem Sieg am Samstag ist Ex-Champion Thomas Preining auch im zweiten Rennen im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) in Oschersleben auf das Podest gefahren!
Der Oberösterreicher musste sich am Sonntag in seinem Manthey-Porsche nur dem Italiener und gebürtigen Wiener Mirko Bortolotti (Lamborghini) sowie dem Deutschen Maro Engel (Mercedes) beugen.
„Es war ein tolles Wochenende!“
Engel führt in der Gesamtwertung nach zehn Rennen, Lucas Auer wurde im Mercedes Zwölfter und ist vor Preining Gesamtdritter.
„Es war ein tolles Wochenende. Wir haben mehr Punkte gemacht, als in der bisherigen Saison zusammen“, war Preining, den ein verpatzter zweiter Boxenstopp eine bessere Platzierung kostete, zufrieden. Die Meisterschaft geht noch drei Wochenenden weiter.
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