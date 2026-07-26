Zendaya ist Hollywoods neue Mode-Königin

Sie ist der angesagteste Shootingstar Hollywoods und begeistert derzeit nicht nur mit ihren Rollen in „Euphoria“ und „Die Odyssee“. Auch modisch sorgt Zendaya regelmäßig für Aufsehen: Die 29-Jährige gilt als extrem wandelbar und verwandelt ihre Premieren-Auftritte mit spektakulären Looks immer wieder in große Fashion-Momente.
Kaum eine andere Schauspielerin bewegt sich derzeit so erfolgreich zwischen der Film- und Modebranche wie Zendaya. Die Red-Carpet-Auftritte der 29-Jährigen sind perfekt durch inszeniert: Farben, Stoffe und Silhouetten greifen die Handlung der jeweiligen Blockbuster auf und erzählen sie modisch weiter. „Method Dressing“ nennt sich dieser Mix aus Fashion und Kino, den die US-Amerikanerin gemeinsam mit ihrem langjährigen Stylisten Law Roach perfektioniert hat.
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