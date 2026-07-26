Sprint-Double für Pullnig ++ Titel für Bredlinger!

Lukas Pullnig hat sich bei den Leichtathletik-Staatsmeisterschaften in Innsbruck das Sprint-Double geholt! Nach dem Titel über 100 m gewann der Kärntner am Sonntag das 200-m-Rennen in 21,53 Sekunden vor Klaus Grünbart (21,55). Zwei Einzel-Goldmedaillen gab es auch für Caroline Bredlinger, die dem Erfolg über 1.500 einen über 800 m in 2:05,19 Minuten folgen ließ. Im Dreisprung setzte sich der auch für die EM qualifizierte Endiorass Kingley mit 16,00 m durch.