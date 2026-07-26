Sprint-Double für Pullnig ++ Titel für Bredlinger!

Lukas Pullnig hat sich bei den Leichtathletik-Staatsmeisterschaften in Innsbruck das Sprint-Double geholt! Nach dem Titel über 100 m gewann der Kärntner am Sonntag das 200-m-Rennen in 21,53 Sekunden vor Klaus Grünbart (21,55). Zwei Einzel-Goldmedaillen gab es auch für Caroline Bredlinger, die dem Erfolg über 1.500 einen über 800 m in 2:05,19 Minuten folgen ließ. Im Dreisprung setzte sich der auch für die EM qualifizierte Endiorass Kingley mit 16,00 m durch.
„Ich wollte diesen Titel unbedingt holen und habe darum gekämpft. Schade, dass wir das ganze Wochenende Gegenwind hatten, das ärgert mich ein wenig, aber ansonsten waren es coole Wettkämpfe“, sagte Pullnig und sprach die Wetterverhältnisse an.
Staatsmeisterin über die halbe Stadionrunde wurde Magdalena Lindner in 23,63 Sekunden.Die 800 m der Männer wurden eine Beute von Niklas Kainrath, der in 1:49,11 Minuten den seit Kurzem für den ÖLV startberechtigten Cass Elliott hinter sich ließ. Frauen-Siegerin Bredlinger erklärte, sie fühle sich derzeit nicht topfit. „Daher ist die Zeit schon in Ordnung. Jetzt mit zwei Goldmedaillen nach Hause fahren zu dürfen, ist schon cool.“
Kingley: Bei EM „will ich dann weit springen!“
Dreispringer Kingley hat für die EM in Birmingham (10. bis 16. August) auch noch etwas zu tun. „Die 17 Meter habe ich mir für die EM aufgehoben, dort will ich dann weit springen“, meinte der WM-Neunte. Weitere Feldtitel gab es für Bettina Weber (Hammer/56,83 m), Kilian Moser (Hammer/54,97 m) und Djeneba Toure (Diskus/52,52 m), in Sprungdisziplinen für Lea Germey (Hoch/1,74 m), Viktoria Straczek-Helios (Drei/12,79 m) und Andreas Steinmetz (Hoch/2,00 m).
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