Demo-Eskalation in Wien: Vier Polizisten verletzt

Nicht angezeigte Versammlung in Brigittenau

Bereits am Nachmittag hatte sich im Bereich des Brigittenauer Sporns eine nicht angezeigte Versammlung gebildet. Die Teilnehmer zogen mit Fahnen, Bannern, Megaphonen und Pyrotechnik über die Schemerlbrücke in Richtung Döbling. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten mehrere Personen. Insgesamt wurden 35 Identitätsfeststellungen durchgeführt und mehrere Anzeigen erstattet.