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Flaschenwürfe

Demo-Eskalation in Wien: Vier Polizisten verletzt

Wien
26.07.2026 15:55
Polizeieinsatz am Stephansplatz: Bei einer Kundgebung wurden vier Beamte verletzt. (Symbolbild)
Polizeieinsatz am Stephansplatz: Bei einer Kundgebung wurden vier Beamte verletzt. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mehrere Kundgebungen sorgten am Samstag für einen Großeinsatz der Wiener Polizei. Am Stephansplatz eskalierte die Lage: Laut Polizei wurden Flaschen geworfen, Pyrotechnik eingesetzt und mehrfach versucht, Polizeisperren zu durchbrechen.

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Am Stephansplatz näherte sich gegen 16.15 Uhr eine Personengruppe einer ordnungsgemäß angezeigten Standkundgebung. Die Polizei schritt ein, um ein Aufeinandertreffen der Gruppen zu verhindern.

Flaschen und Pyrotechnik geworfen
Kurz darauf kam es laut Polizei jedoch zu gefährlichen Szenen: Aus den Reihen der Versammlungsteilnehmer sollen Flaschen geworfen und pyrotechnische Gegenstände eingesetzt worden sein. Zudem wurde wiederholt versucht, Polizeisperren zu durchbrechen. Die Versammlung wurde daraufhin behördlich aufgelöst.

Eine Person wurde vorläufig festgenommen, sechs Anzeigen wurden erstattet. Außerdem wurden vier Polizisten verletzt, drei davon konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.

Nicht angezeigte Versammlung in Brigittenau
Bereits am Nachmittag hatte sich im Bereich des Brigittenauer Sporns eine nicht angezeigte Versammlung gebildet. Die Teilnehmer zogen mit Fahnen, Bannern, Megaphonen und Pyrotechnik über die Schemerlbrücke in Richtung Döbling. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten mehrere Personen. Insgesamt wurden 35 Identitätsfeststellungen durchgeführt und mehrere Anzeigen erstattet.

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