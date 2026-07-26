Kalesnikawa: Ihre Worte gingen unter die Haut

„Seit genau 226 Tagen lebe ich wieder in Freiheit“, begann die 44-Jährige ihre Festrede. Es seien die kostbarsten Tage ihres Lebens gewesen. Dabei sprach sie nicht nur über große politische Begriffe, sondern über jene kleinen Dinge, die für die meisten Menschen selbstverständlich sind: die Morgensonne, den Regen, Musik, die eigene Familie, eine Umarmung – oder einfach selbst entscheiden zu können, wohin man geht.