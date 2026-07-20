Wirtschaftsgebäudebrand forderte 153 Florianis

Im steirischen Murtal stand am Sonntagabend ein Wirtschaftsgebäude in Flammen. 153 Feuerwehrleute von zehn Feuerwehren kämpften stundenlang gegen das Feuer. Ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Das Wirtschaftsgebäude brannte vollständig aus.
Gegen 22.30 am Sonntagabend wurden zahlreiche Feuerwehren im Bezirk Murtal zu einem Brand in einem Wirtschaftsgebäude in St. Marein-Feistritz gerufen. „Schon während der Anfahrt schlugen uns meterhohe Flammen und dichte Rauchschwaden entgegen“, berichtet Einsatzleiter Peter Hartensteiner.
80.000 Liter Wasser zugebracht
153 Kameraden von rund zehn Feuerwehren aus der Region kämpften stundenlang gegen die Flammen. Es gelang ihnen, ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern. Aufgrund des vor Ort begrenzt verfügbaren Löschwassers musste ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet werden. So wurden insgesamt 80.000 Liter Löschwasser zur Einsatzstelle gebracht. Zusätzlich wurde eine Zubringleitung verlegt, um die Löschwasserversorgung sicherzustellen.
Neben den Feuerwehren Feistritz, Knittelfeld, Kobenz, Spielberg, Seckau, St. Lorenzen, St. Marein, St. Margarethen, Apfelberg sowie St. Stefan ob Leoben waren auch das Rote Kreuz und die Polizei vor Ort. Der Einsatz konnte erst in den frühen Morgenstunden beendet werden. Das Wirtschaftsgebäude brannte vollständig aus.
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