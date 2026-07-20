Wirtschaftsgebäudebrand forderte 153 Florianis

80.000 Liter Wasser zugebracht

153 Kameraden von rund zehn Feuerwehren aus der Region kämpften stundenlang gegen die Flammen. Es gelang ihnen, ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern. Aufgrund des vor Ort begrenzt verfügbaren Löschwassers musste ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet werden. So wurden insgesamt 80.000 Liter Löschwasser zur Einsatzstelle gebracht. Zusätzlich wurde eine Zubringleitung verlegt, um die Löschwasserversorgung sicherzustellen.