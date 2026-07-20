Zum 100. Geburtstag fast die ganze Welt eingeladen

Sechs Nationen auf drei Kontinenten, FIFA-Boss Gianni Infantino lässt ein weiteres Aufstocken der Fußball-WM auf 64 Mannschaften prüfen: Der Weltverband ist auch bei der nächsten Endrunde 2030 weiterhin auf Expansionskurs. Die „Krone“ hat alles was Sie zur „WM XXL“ wissen müssen zusammengefasst.
Irgendwann spielen wir auf dem Mount Everest, weil wir dort einen Fußballplatz hingezaubert kriegen und man das vermarkten kann.“ Der einstige Salzburg-Coach Marco Rose ging nach seiner Einschätzung zur Vergabe der WM 2030 durch sämtliche Gazetten. Dabei kannte der 49-jährige Deutsche damals noch nicht einmal das gesamte Ausmaß der nächsten Weltmeisterschaft, deren Kleidergröße im Gegensatz zur heurigen womöglich sogar nochmals um zwei, drei „X“ vergrößert werden könnte ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.