Zum 100. Geburtstag fast die ganze Welt eingeladen

Irgendwann spielen wir auf dem Mount Everest, weil wir dort einen Fußballplatz hingezaubert kriegen und man das vermarkten kann.“ Der einstige Salzburg-Coach Marco Rose ging nach seiner Einschätzung zur Vergabe der WM 2030 durch sämtliche Gazetten. Dabei kannte der 49-jährige Deutsche damals noch nicht einmal das gesamte Ausmaß der nächsten Weltmeisterschaft, deren Kleidergröße im Gegensatz zur heurigen womöglich sogar nochmals um zwei, drei „X“ vergrößert werden könnte ...