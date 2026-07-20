1600 Euro! Preise für Gebrauchtwagen fallen weiter

Laut dem Preisindex der Plattform AutoScout24 kostete im Juni ein Gebrauchter im Schnitt 28.050 Euro, das sind um 991 Euro oder 3,41 Prozent weniger als noch im Jänner. Im Vergleich zum Juni des Vorjahres ging der Preis um 1600 Euro bzw. 5,4 Prozent zurück.