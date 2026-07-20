Der Fall Walter Ruck: Ist schon alles egal?

Diese Grauslichkeiten mögen rechtlich vielleicht durchgehen. Sie untergraben allerdings einmal mehr das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit des Staats und seiner Institutionen. Beklemmend auch, wie Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker über das Verhalten seines Parteifreundes Ruck schweigt und als ganz listiger Anwalt nur sagt, dass er dazu keine Meinung sagen will.