Palfinger: „Dieses Thema stört mich ein bisschen“

Hubert Palfinger, Präsident von Austria Salzburg, hat die vergangenen Wochen und Monate mit der Suche nach Sponsoren verbracht. Auch die Stadion-Causa treibt den Unternehmer um. Und dann gibt es auch noch ein Thema, das den 56-Jährigen ein bisschen stört, wie er der „Krone“ erklärte.