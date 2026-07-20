Palfinger: „Dieses Thema stört mich ein bisschen“

Hubert Palfinger, Präsident von Austria Salzburg, hat die vergangenen Wochen und Monate mit der Suche nach Sponsoren verbracht. Auch die Stadion-Causa treibt den Unternehmer um. Und dann gibt es auch noch ein Thema, das den 56-Jährigen ein bisschen stört, wie er der „Krone“ erklärte.
„Wir sind so gut wie ausfinanziert“, sagt Austria Salzburgs Präsident Hubert Palfinger. In den vergangenen Monaten gewannen die Violetten einige Sponsoren für sich. Das Budget für die kommende Saison beträgt 2,3 Millionen Euro. Ohne Haupt- und Stadionsponsor, die Palfinger gerne noch finden möchte. „Dann hast du für die kommende Saison schon ein Polster.“
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