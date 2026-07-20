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„Krone“-Stopplicht

Erfrischende WM – bis auf Trumps dubiose Aktionen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.07.2026 08:02
(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart, stock.adobe.com)
Porträt von Peter Moizi
Von Peter Moizi
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Eine bombastische Inszenierung rund ums Finale, aber umso magerer war die Fußball-Kost. Spanien kann es egal sein: Lamine Yamal & Co. schreiben mit dem zweiten Titel Geschichte.

Spanien ist Weltmeister.
Spanien ist Weltmeister.(Bild: AP/Adam Hunger)

Ein würdiger Weltmeister, eine würdige Endrunde. Vieles wurde im Vorfeld kritisiert, bemängelt oder befürchtet, doch die Realität gestaltete sich anders:

  • Die FIFA meldete eine rekordverdächtige, durchschnittliche Stadionauslastung von 99,7 Prozent. Nicht einmal die hohen Ticketpreise schreckten ab!
  • Die Fans sahen mehr Tore als je zuvor, die Einschaltquoten im TV erreichten weltweit Rekordwerte.
  • Trotz der riesigen geografischen Distanzen und 104 absolvierten Spielen unterliefen der Organisation kaum Fehler. Erstklassige Stadien und reibungslose Führung verhinderten ein befürchtetes Chaos.
  • Die USA glänzten als herzlicher Gastgeber, Polizisten waren hilfsbereit und freundlich. Keine Spur von strengen Regeln oder überzogenem Verhalten.
  • Gastronomie und Hotellerie bejubelten einen Tourismus-Boom.

Bis auf dubiose Aktionen von Donald Trump war es eine erfrischende WM, die klar über die letzten Endrunden in Katar und Russland zu stellen ist.

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Sie macht Lust auf das nächste Großereignis: 2028 steigt die EM-Endrunde in England, Schottland, Wales und Irland – eine perfektere Bühne als das Mutterland des Fußballs gibt es kaum.

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