Erfrischende WM – bis auf Trumps dubiose Aktionen

Eine bombastische Inszenierung rund ums Finale, aber umso magerer war die Fußball-Kost. Spanien kann es egal sein: Lamine Yamal & Co. schreiben mit dem zweiten Titel Geschichte.
Ein würdiger Weltmeister, eine würdige Endrunde. Vieles wurde im Vorfeld kritisiert, bemängelt oder befürchtet, doch die Realität gestaltete sich anders:
Bis auf dubiose Aktionen von Donald Trump war es eine erfrischende WM, die klar über die letzten Endrunden in Katar und Russland zu stellen ist.
Sie macht Lust auf das nächste Großereignis: 2028 steigt die EM-Endrunde in England, Schottland, Wales und Irland – eine perfektere Bühne als das Mutterland des Fußballs gibt es kaum.
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