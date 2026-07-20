Sie spielt seit 70 Jahren Orgel: „Ich übe täglich“

„Herr, ich glaube“ – das war das erste Lied, das Erika Hartl an der Orgel gespielt hat. Damals war die Lavanttalerin 12 Jahre alt und hat in der Pfarrkirche St. Ulrich an der Goding – ein kleines Dorf der Bischofstadt St. Andrä – gespielt. 211 Bewohner leben hier.