Bestürzung in Italien: „Hilfe! Genug, genug!“

Demonstrationen nach „Staatsmord“

Die Familie des Mannes zeigte sich tief erschüttert und forderte Gerechtigkeit. Seine Schwester wird in der Zeitung „Corriere di Bologna“ mit den Worten zitiert: „Sie hatten kein Erbarmen mit meinem Bruder. Wenn jemand aufgebracht ist, beruhigt man ihn und bringt ihn nicht unter der Sonne um.“ Noch am selben Abend kam es im Viertel zu einer spontanen Demonstration von rund 300 Menschen gegen die Polizei, bei der Plakate mit der Aufschrift „Staatsmord“ gezeigt wurden.