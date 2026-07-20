Darauf hofft Sturms stiller Anführer

Neue Lage: ein Tag! Morgen Dienstag (20.30) steht Sturm mit dem CL-Quali-Heimspiel gegen Heart of Midlothian ein Saisonstart bevor, der es in sich hat. Die „Krone“ sprach vor dem Knaller-Start mit Jon Gorenc Stankovic. Der Sturm-Kapitän über die Vorbereitung, die Schotten und das Türkei-Gerücht.