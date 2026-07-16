Morgan Supersport: Stolz auf Holz trotz Alu-Rahmen

Giftig, giftiger, Sport Plus

Aber offen macht der Supersport sowieso mehr Freude: Da hört man den wunderbaren BMW-Reihensechszylinder mit seiner ZF-Achtgang-Automatik. Den B58-Motor kennnen wir zum Beispiel noch aus dem 7er-BMW von 2016. Dessen 340 PS haben mit den 1170 kg des Morgan leichtes Spiel. In 3,8 Sekunden ist der Hunderter erreicht, bei 267 km/h Spitze ist man hinter der steil stehenden Windschutzscheibe einem Orkan ausgesetzt. Und geht man zu früh aufs Gas, wird das Heck schnell giftig. Trotz 19 Zoll großer Michelin Pilot Sport 5 Hinterreifen im Format 255 – und einer Stabilitätskontrolle.