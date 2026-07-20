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Besonderer Hattrick

Spanien-Teamchef schreibt mit WM-Titel Geschichte

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.07.2026 06:40
Luis de la Fuente
Luis de la Fuente(Bild: AFP/JUSTIN SETTERFIELD)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nations-League-Sieger, Europameister und jetzt schnürte Spanien-Trainer Luis de la Fuente mit dem WM-Titel den historischen Hattrick, den noch kein anderer Nationaltrainer zuvor erreichte.

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Helmut Schön (EM-Titel 1972 und WM-Titel 1974 mit Deutschland) und Vicente del Bosque (EM-Titel 2012 und WM-Titel 2010 mit Spanien) konnten bereits die beiden internationalen Fußballturniere gewinnen – allerdings in einer Zeit, als die UEFA Nations League noch nicht existierte. Nun schrieb sich auch Spaniens Luis de la Fuente nach dem EM-Titel 2024 und dem heutigen WM-Erfolg auf diese kurze Liste – sorgte allerdings mit seinem Triumph in der Nations League in 2023 für eine neue Bestmarke.

Luis de la Fuente nach dem EM-Sieg 2024.
Luis de la Fuente nach dem EM-Sieg 2024.(Bild: AP/Matthias Schrader)

Drei von vier Titeln gewonnen
Unglaublich, aber wahr: Seitdem Luis de la Fuente das spanische Nationalteam nach dem WM-Aus in 2022 übernahm, gewann er drei von vier möglichen Titel – einzig und allein die Nations League in 2025 rutschte den Spaniern durch die Finger. Dort verlor man das Finale im Elfmeterschießen gegen Portugal. 

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Der 65-Jährige trainierte zwischen 2013 und 2022 sowohl die U19, wie auch die U21 der Spanier – mit beiden kürte sich de la Fuente zum Europameister. Durch die Erfolge folgte 2022 die Beförderung zum Einser-Trainer, wo er bereits in seinem ersten Jahr den Nations League Titel der Spielzeit 2022/23 gewann. Ein Jahr später coachte er die spanische Nationalmannschaft zum EM-Titel 2024 und nun auch zum WM-Sieg – ein echter Erfolgstrainer.

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