Spanien-Teamchef schreibt mit WM-Titel Geschichte

Helmut Schön (EM-Titel 1972 und WM-Titel 1974 mit Deutschland) und Vicente del Bosque (EM-Titel 2012 und WM-Titel 2010 mit Spanien) konnten bereits die beiden internationalen Fußballturniere gewinnen – allerdings in einer Zeit, als die UEFA Nations League noch nicht existierte. Nun schrieb sich auch Spaniens Luis de la Fuente nach dem EM-Titel 2024 und dem heutigen WM-Erfolg auf diese kurze Liste – sorgte allerdings mit seinem Triumph in der Nations League in 2023 für eine neue Bestmarke.