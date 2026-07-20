„Bin überzeugt, dass wir viel Potenzial haben“

Ehe die Nations League im September loslegt, müssen einige ÖFB-Teamspieler ihre Zukunft klären. Warum David Alaba eine eigene Briefmarke erhielt. Und m Dezember startet bereits der Countdown für die EURO 2028.
Nach der WM ist vor dem heißen Transfersommer: Während Österreichs Teamkicker aktuell noch ihren Urlaub genießen, verspätet in die Vorbereitung ihrer Klubs einsteigen werden, haben einige von ihnen noch die Zukunft zu klären: Goalie Alexander Schlager hat sie mit dem Wechsel nach Bremen fixiert. Xaver Schlager steht kurz vor der Unterschrift bei Nottingham Forest, wo Oliver Glasner als neuer Trainer das Sagen hat. Da taucht nun bereits der nächste Kandidat auf der Transferbörse auf – der offenbar kurz bevorstehende Abschied von Patrick Pentz bei Bröndby.
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