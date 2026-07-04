Bovensiepen Zagato: Erste Fahrt im 500.000-€-Coupé

Das erste Fahrzeug mit einem riesigen Bovensiepen-Schriftzug an der Front trägt den Namen Zagato, also den von einer der exklusivsten Designstudios der Welt. Der Bovensiepen Zagato ist ein Coupé klassischen Zuschnitts mit komplett neu entwickelter Außenhaut. Fast sämtliche Karosserieteile des Basisfahrzeugs wurden entfernt und durch neu geformte Carbonteile ersetzt – bis auf die hinteren Kotflügel, die als tragende Karosserieteile unter den Carbonteilen erhalten blieben. Insgesamt spricht Bovensiepen von mehr als 400 eigenen Teilen.