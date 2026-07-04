Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das ist kein BMW mehr

Bovensiepen Zagato: Erste Fahrt im 500.000-€-Coupé

Motor
04.07.2026 05:00
Porträt von Stephan Schätzl
Von Stephan Schätzl

Ein Boot und ein Flugzeug, außerdem ein paar Autos der Kategorie Porsche/Ferrari sollte man schon haben, damit der Bovensiepen Zagato ins Portfolio passt. Wer über die 470.000 Euro Kaufpreis in Österreich nachdenken muss, ist hier verkehrt. Schade. Denn das Coupé mit der Carbonkarosserie ist durchaus was Besonderes.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Von den geplanten 99 Stück sind bereits neun Exemplare verkauft (die Jahresproduktion 2026). Der Rest verlässt im Lauf der nächsten vier Jahre die heiligen Hallen der Bovensiepen Group in Buchloe, wo das Familienunternehmen Autos veredelt, für BMW Komponenten entwickelt und Wein sammelt und handelt (900.000 Flaschen liegen da).

(Bild: Roman Raetzke, Bovensiepen)

Andreas und Florian Bovensiepen waren bekanntlich die Köpfe der Marke Alpina, die sie an BMW verkauft haben. Seither entstehen ihre Fahrzeuge nicht mehr auf BMW-Bändern, sondern zu Hause.

Das erste Fahrzeug mit einem riesigen Bovensiepen-Schriftzug an der Front trägt den Namen Zagato, also den von einer der exklusivsten Designstudios der Welt. Der Bovensiepen Zagato ist ein Coupé klassischen Zuschnitts mit komplett neu entwickelter Außenhaut. Fast sämtliche Karosserieteile des Basisfahrzeugs wurden entfernt und durch neu geformte Carbonteile ersetzt – bis auf die hinteren Kotflügel, die als tragende Karosserieteile unter den Carbonteilen erhalten blieben. Insgesamt spricht Bovensiepen von mehr als 400 eigenen Teilen.

(Bild: Roman Raetzke, Bovensiepen)
(Bild: Roman Raetzke, Bovensiepen)
(Bild: Roman Raetzke, Bovensiepen)
(Bild: Roman Raetzke, Bovensiepen)
(Bild: Roman Raetzke, Bovensiepen)
(Bild: Roman Raetzke, Bovensiepen)
(Bild: Roman Raetzke, Bovensiepen)
(Bild: Roman Raetzke, Bovensiepen)
(Bild: Roman Raetzke, Bovensiepen)

Basis ist der BMW M4 Competition Cabrio, nicht das Coupé. Das war vor allem deshalb notwendig, weil auf die B-Säulen verzichtet werden sollte – dank der Versteifungen, die Teil der Cabriokonstruktion sind, war das kein Problem.

Einziger Nachteil: Das Dach mit den Zagato-Double-Bubbles wirkt wie ein aufgesetztes Hardtop (weil es im Prinzip eines ist), kann aber nicht abgenommen werden. Damit müssen zahlungskräftige Kunden leben.

Zagato-Chefdesigner Nori Harada ist verantwortlich für das Design des Coupés.
Zagato-Chefdesigner Nori Harada ist verantwortlich für das Design des Coupés.(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)

Viel Leistung, viel Komfort, viel Sound
Der Motor des Bovensiepen Zagato wurde aus dem M4 Competition übernommen. In Buchloe haben sie ihm aber 101 PS mehr herausgekitzelt, statt 510 also 611 PS, außerdem 700 statt 650 Nm. Dabei blieb das Triebwerk an sich unangetastet, verändert wurden Software, Kühlsystem, Luftzufuhr und Abgasanlage. Letztere (Titan) kommt von Akrapovic. Sie reduziert den Abgasgegendruck deutlich und ist mit einem Gewicht von 22 kg etwa 40 Prozent leichter als herkömmliche Systeme.

(Bild: Roman Raetzke, Bovensiepen)

Herausgekommen sind ein sehr starker, souveräner Motor und ein Auspuffklang, der Gänsehaut auslöst. Weniger aufdringlich als im M4, dafür emotionaler, sonorer, bassiger und langstreckentauglicher. Dem Fahrwerk hat Bovensiepen die Härte genommen, ohne dass es spürbar weniger sportlich wäre. Bilstein Damptronic heißt die Hardware.

Bei der ersten Testfahrt auf dem Salzburgring gefiel der Wagen mit präzisem Fahrwerk, transparenten Reaktionen, gefühlvoller, direkter Lenkung und spielerischem Handling. Der Allradantrieb bringt die Kraft perfekt auf den Boden und hilft beim Herausbeschleunigen aus Kurven. Trotzdem spürt man das Heck. 

(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Roman Raetzke, Bovensiepen)
(Bild: Roman Raetzke, Bovensiepen)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)

Obwohl der Zagato mit einem DIN-Gewicht von 1875 kg ganze 90 kg schwerer ist als das aktuelle M4-Competition-Coupé (das mittlerweile sogar auf 530 PS erstarkt ist), nimmt er dem BMW beim Standardsprint 0,2 Sekunden ab (3,3 sec.). Das Cabrio ist weitere 60 kg schwerer und braucht 3,7 sec. Als Höchsttempo geben sie „über 300 km/h“ an.

Lesen Sie auch:
Teuer wie drei BMW M4?
Bovensiepen Zagato: Ein besonderes Edel-Coupé
11.08.2025
Mächtiger Luxus-Kombi
Bovensiepen 05 GT: Intern nennen sie ihn Orca
19.06.2026
800 PS, 1100 Nm
Das ist Bovensiepens zweites Auto nach dem Zagato
15.06.2026

Die Produktionszeit eines Bovensiepen Zagato in der Manufaktur in Buchloe beläuft sich auf mindestens 250 Arbeitsstunden. Jedes Exemplar ist ein Unikat, das ganz nach den Wünschen des Kunden gefertigt wird. Bei der optionalen Lavalina-Volllederausstattung werden fast alle Bereiche im Interieur in mehr als 130 Stunden Handarbeit bezogen.

Der Innenraum ist extrem hochwertig. In Sachen Leder ist so ziemlich alles möglich.
Der Innenraum ist extrem hochwertig. In Sachen Leder ist so ziemlich alles möglich.(Bild: Roman Raetzke, Bovensiepen)
(Bild: Roman Raetzke, Bovensiepen)
(Bild: Roman Raetzke, Bovensiepen)
(Bild: Roman Raetzke, Bovensiepen)
(Bild: Roman Raetzke, Bovensiepen)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)
(Bild: Stephan Schätzl)

Darüber hinaus können in der Manufaktur auch individuelle Prägungen oder kunstvolle Stickereien umgesetzt werden. Etwa ein individuelles Familienwappen. Das Lavalina-Farbangebot umfasst 16 Standardfarben. Darüber hinaus lassen sich jegliche Wunschfarben über das Bovensiepen-Bespoke-Programm realisieren. Kombiniert werden kann das Leder mit Alcantara, das in 45 weiteren Farben erhältlich ist.

471.800 Euro ist der Basispreis inklusive NoVA in Österreich (310.500 Euro netto). Wenn man beim nächsten Learjet-Kauf vier Prozent Rabatt rausschlägt, geht sich sogar noch das Lavalina aus.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
04.07.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Das ist kein BMW mehr
Bovensiepen Zagato: Erste Fahrt im 500.000-€-Coupé
Der Manthey-Flügel ist verstellbar. In Track-Stellung verdeckt er die dritte Bremsleuchte und ...
Cool oder peinlich?
Porsche Taycan: So fährt er sich als „Verbrenner“
Beeindruckend schnell
Xiaomi YU7 GT fährt autonom über die Nordschleife
Mächtiger Luxus-Kombi
Bovensiepen 05 GT: Intern nennen sie ihn Orca
Bovensiepen zog das Tuch von seinem zweiten eigenen Modell.
800 PS, 1100 Nm
Das ist Bovensiepens zweites Auto nach dem Zagato
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
112.177 mal gelesen
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
109.894 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
104.676 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1054 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
913 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Österreich
Junge Gewerkschafter tourten zur Flüchtlingsroute
834 mal kommentiert
Meistens stehen bei der Gewerkschaft die Anliegen der Arbeitnehmer im Fokus. Doch eine Reise zur ...
Mehr Motor
Das ist kein BMW mehr
Bovensiepen Zagato: Erste Fahrt im 500.000-€-Coupé
Tödliches Stauende
Lkw-Unterfahrschutz ist fast völlig wirkungslos!
Bonussystem neu
VW setzt Sparkurs nun auch in der Chefetage fort
Gibt es Dauerläufer?
Verbrenner vs. E-Auto: Wartungskosten im Vergleich
Teilweise verdoppelt
Nach Tief ist Tesla in Europa zurück im Aufwind

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf