Bovensiepen Zagato: Erste Fahrt im 500.000-€-Coupé

Ein Boot und ein Flugzeug, außerdem ein paar Autos der Kategorie Porsche/Ferrari sollte man schon haben, damit der Bovensiepen Zagato ins Portfolio passt. Wer über die 470.000 Euro Kaufpreis in Österreich nachdenken muss, ist hier verkehrt. Schade. Denn das Coupé mit der Carbonkarosserie ist durchaus was Besonderes.
Von den geplanten 99 Stück sind bereits neun Exemplare verkauft (die Jahresproduktion 2026). Der Rest verlässt im Lauf der nächsten vier Jahre die heiligen Hallen der Bovensiepen Group in Buchloe, wo das Familienunternehmen Autos veredelt, für BMW Komponenten entwickelt und Wein sammelt und handelt (900.000 Flaschen liegen da).
Andreas und Florian Bovensiepen waren bekanntlich die Köpfe der Marke Alpina, die sie an BMW verkauft haben. Seither entstehen ihre Fahrzeuge nicht mehr auf BMW-Bändern, sondern zu Hause.
Das erste Fahrzeug mit einem riesigen Bovensiepen-Schriftzug an der Front trägt den Namen Zagato, also den von einer der exklusivsten Designstudios der Welt. Der Bovensiepen Zagato ist ein Coupé klassischen Zuschnitts mit komplett neu entwickelter Außenhaut. Fast sämtliche Karosserieteile des Basisfahrzeugs wurden entfernt und durch neu geformte Carbonteile ersetzt – bis auf die hinteren Kotflügel, die als tragende Karosserieteile unter den Carbonteilen erhalten blieben. Insgesamt spricht Bovensiepen von mehr als 400 eigenen Teilen.
Basis ist der BMW M4 Competition Cabrio, nicht das Coupé. Das war vor allem deshalb notwendig, weil auf die B-Säulen verzichtet werden sollte – dank der Versteifungen, die Teil der Cabriokonstruktion sind, war das kein Problem.
Einziger Nachteil: Das Dach mit den Zagato-Double-Bubbles wirkt wie ein aufgesetztes Hardtop (weil es im Prinzip eines ist), kann aber nicht abgenommen werden. Damit müssen zahlungskräftige Kunden leben.
Viel Leistung, viel Komfort, viel Sound
Der Motor des Bovensiepen Zagato wurde aus dem M4 Competition übernommen. In Buchloe haben sie ihm aber 101 PS mehr herausgekitzelt, statt 510 also 611 PS, außerdem 700 statt 650 Nm. Dabei blieb das Triebwerk an sich unangetastet, verändert wurden Software, Kühlsystem, Luftzufuhr und Abgasanlage. Letztere (Titan) kommt von Akrapovic. Sie reduziert den Abgasgegendruck deutlich und ist mit einem Gewicht von 22 kg etwa 40 Prozent leichter als herkömmliche Systeme.
Herausgekommen sind ein sehr starker, souveräner Motor und ein Auspuffklang, der Gänsehaut auslöst. Weniger aufdringlich als im M4, dafür emotionaler, sonorer, bassiger und langstreckentauglicher. Dem Fahrwerk hat Bovensiepen die Härte genommen, ohne dass es spürbar weniger sportlich wäre. Bilstein Damptronic heißt die Hardware.
Bei der ersten Testfahrt auf dem Salzburgring gefiel der Wagen mit präzisem Fahrwerk, transparenten Reaktionen, gefühlvoller, direkter Lenkung und spielerischem Handling. Der Allradantrieb bringt die Kraft perfekt auf den Boden und hilft beim Herausbeschleunigen aus Kurven. Trotzdem spürt man das Heck.
Obwohl der Zagato mit einem DIN-Gewicht von 1875 kg ganze 90 kg schwerer ist als das aktuelle M4-Competition-Coupé (das mittlerweile sogar auf 530 PS erstarkt ist), nimmt er dem BMW beim Standardsprint 0,2 Sekunden ab (3,3 sec.). Das Cabrio ist weitere 60 kg schwerer und braucht 3,7 sec. Als Höchsttempo geben sie „über 300 km/h“ an.
Die Produktionszeit eines Bovensiepen Zagato in der Manufaktur in Buchloe beläuft sich auf mindestens 250 Arbeitsstunden. Jedes Exemplar ist ein Unikat, das ganz nach den Wünschen des Kunden gefertigt wird. Bei der optionalen Lavalina-Volllederausstattung werden fast alle Bereiche im Interieur in mehr als 130 Stunden Handarbeit bezogen.
Darüber hinaus können in der Manufaktur auch individuelle Prägungen oder kunstvolle Stickereien umgesetzt werden. Etwa ein individuelles Familienwappen. Das Lavalina-Farbangebot umfasst 16 Standardfarben. Darüber hinaus lassen sich jegliche Wunschfarben über das Bovensiepen-Bespoke-Programm realisieren. Kombiniert werden kann das Leder mit Alcantara, das in 45 weiteren Farben erhältlich ist.
471.800 Euro ist der Basispreis inklusive NoVA in Österreich (310.500 Euro netto). Wenn man beim nächsten Learjet-Kauf vier Prozent Rabatt rausschlägt, geht sich sogar noch das Lavalina aus.
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