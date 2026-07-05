Serie: Ferrari bringt 12Cilindri als Handschalter

Das manuelle Schaltsystem besteht aus einer mechanischen Einheit, die mit Sensoren und einer ausgeklügelten Kinematik ausgestattet ist. Diese soll die für manuelle Ferrari-Getriebe typischen mechanischen Lastzustände während der Phasen der Synchronisierung sowie des Ein- und Auskuppelns nachbilden. Die Kinematik erzeugt spürbare Rastpunkte und Lastwechsel, wodurch der Fahrer eine klare Rückmeldung über die Gangwechsel erhält, verspricht der Hersteller. Wird die Kupplung nicht betätigt oder ein unzulässiger Gang gewählt, kann das System den Schaltvorgang mechanisch blockieren und so dessen Ausführung verhindern.