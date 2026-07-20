Video: Dieses Tor versetzt ganz Spanien in Ekstase

Spanien hat sich zum Weltmeister gekrönt. Die Iberer gewannen am Sonntag das Finale in East Rutherford bei New York gegen Argentinien durch ein Tor von „Joker“ Ferran Torres (106.) 1:0 nach Verlängerung und holten damit zum ersten Mal seit 2010 und zum insgesamt zweiten Mal den begehrten Pokal.