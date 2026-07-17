Xpeng L03: Heftiger Angriff auf die Etablierten

Wer mehr Strecke ohne Nachladen machen will, greift zur RWD Long Range-Variante ab 39.600 Euro. Sie verfügt über die größere 71,2-kWh-Batterie und schafft bis zu 520 Kilometer. Und wer es krachen lassen will, den dürfte die AWD-Performance-Version ab 42.600 Euro mit 285 kW/388 PS und Allradantrieb deutlich mehr Fahrspaß bescheren. So bestückt beschleunigt das SUV in 4,5 Sekunden auf Landstraßentempo – allerdings sinkt die Reichweite auf 440 Kilometer. Auch die Topversion „Ultra“ ab 47.600 Euro teilt sich die Fahrleistungen mit der Performance-Variante. Hier soll aber die volle KI-Hardware-Ausstattung den Unterschied bringen.