Wacker Neuzugang fällt für das ÖFB-Cupspiel aus

Beim Testspiel gegen Chemie Leipzig verletzte sich der neue Einser-Tormann im Gesicht und fällt damit für das erste Pflichtspiel gegen Reichenau aus. Personell möchte sich Schwarz-Grün noch einmal verstärken – möglichst bereits vor dem Ligaauftakt in zwei Wochen.
Der neue Einser-Tormann der Innsbrucker fällt für das ÖFB-Cupspiel gegen die Reichenau gleich aus. „Er ist hart im nehmen. Die Zähne konnten sogar noch am Spielfeld gefunden und in der Klinik wieder eingesetzt werden“, erzählte Wacker-Präsident Hannes Rauch. Bitter für den jungen Keeper, der bis zur 60. Minute im Test gegen Chemie Leipzig eine gute Figur machte, ehe er sich in einem Zweikampf verletzte. „Er muss den Fuß oder das Knie des Gegenspielers ins Gesicht bekommen haben, da war keine Absicht dabei“, erklärte Rauch. Man hofft, dass der 20-Jährige im Laufe der Woche wieder ein „leichtes Training“ absolvieren kann.
Für das erste Pflichtspiel am Samstag wird Kirchmayr allerdings nicht zur Verfügung stehen. „Wir haben ja mit Tauber, Ballis und auch Kirchebner drei weitere gute Goalies – wer spielt, entscheidet das Trainerteam“, sagte der schwarz-grüne Boss.
Neue für die Offensive
An Torhütern mangelt es den Innsbruckern also nicht. Im Mittelfeld hingegen soll sich noch etwas tun, speziell im offensiven Bereich. „Hier möchten wir schon noch etwas nachschärfen“, sagte Sportdirektor Jakob Griesebner. Zumal am Donnerstag Stürmer Matej Kvacek als Kooperationsspieler in die Regionalliga West nach Imst verliehen wurde, um Spielpraxis zu sammeln. Das Transferfenster ist jedenfalls noch bis 7. September geöffnet.
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