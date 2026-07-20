Wacker Neuzugang fällt für das ÖFB-Cupspiel aus

Der neue Einser-Tormann der Innsbrucker fällt für das ÖFB-Cupspiel gegen die Reichenau gleich aus. „Er ist hart im nehmen. Die Zähne konnten sogar noch am Spielfeld gefunden und in der Klinik wieder eingesetzt werden“, erzählte Wacker-Präsident Hannes Rauch. Bitter für den jungen Keeper, der bis zur 60. Minute im Test gegen Chemie Leipzig eine gute Figur machte, ehe er sich in einem Zweikampf verletzte. „Er muss den Fuß oder das Knie des Gegenspielers ins Gesicht bekommen haben, da war keine Absicht dabei“, erklärte Rauch. Man hofft, dass der 20-Jährige im Laufe der Woche wieder ein „leichtes Training“ absolvieren kann.

Für das erste Pflichtspiel am Samstag wird Kirchmayr allerdings nicht zur Verfügung stehen. „Wir haben ja mit Tauber, Ballis und auch Kirchebner drei weitere gute Goalies – wer spielt, entscheidet das Trainerteam“, sagte der schwarz-grüne Boss.