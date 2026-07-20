Liebes-Aus und Goldtor! Das ist Spaniens WM-Held

Einziges Tor im Finale

Das Final-Tor war sein einziges im Turnier, meist wurde er nur in der Schlussphase für Mikel Oyarzabal eingesetzt, wie auch im Endspiel – da bewies Trainer Luis de la Fuente aber ein goldenes Händchen. Nico Williams köpfelte eine zu weite Flanke in den Rückraum, wo Torres nur auf den Ball lauerte und ihn unter die Latte hämmerte – dann brachen alle Dämme beim Barca-Spieler, der sein Glück wohl selbst kaum fassen konnte.