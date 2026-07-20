Durch die Alpen auf 700 Jahre alten Handelsrouten

Es ist noch früh an diesem Samstagmorgen. Die ersten Sonnenstrahlen tasten sich erst langsam über die Bergrücken von Gargellen, während im Tal noch kühle Morgenluft liegt. Bei der Station der Schafbergbahn hat sich bereits eine ungewöhnliche Gesellschaft versammelt: Pferde, Mulis und Esel stehen geduldig neben Männern und Frauen in weißen Hemden und Filzhüten. Es sind Säumer aus verschiedenen Teilen der Schweiz, die sich gemeinsam mit 35 Wanderinnen und Wanderern auf den Weg entlang der historischen Via Valtellina machen.