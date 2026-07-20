Designer rümpft die Nase über Charles‘ Palast

Mit seinen 775 Zimmern gehört das Gebäude zu den größten und bekanntesten Residenzen der Welt. Genau das macht die Pflege allerdings besonders schwierig. Viele Bereiche sind jahrzehnte- oder sogar jahrhundertealt. Für Designer Llewelyn-Bowen ist deshalb klar: Vom königlichen Glanz habe der Palast zumindest stellenweise einiges eingebüßt. Seine Kritik sorgt nun für reichlich Gesprächsstoff auf der Insel.