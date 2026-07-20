Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Majestätischer Mief!

Designer rümpft die Nase über Charles‘ Palast

Royals
20.07.2026 08:00
Ausgerechnet der Buckingham-Palast, das wohl berühmteste Königshaus der Welt, muss sich jetzt ...
Ausgerechnet der Buckingham-Palast, das wohl berühmteste Königshaus der Welt, muss sich jetzt heftige Kritik gefallen lassen. Ein Star-Designer behauptet sogar, die Residenz erinnere ihn an ein altes Hotel, das nach Kohl und abgenutzten Teppichen rieche.(Bild: AP/Aaron Chown)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ausgerechnet der Buckingham-Palast, das wohl berühmteste Gebäude der britischen Monarchie, wird nun zur Zielscheibe spöttischer Kommentare. Ein prominenter Innenarchitekt hat die Londoner Residenz von König Charles III. als wenig einladend beschrieben und dabei kein besonders schmeichelhaftes Bild gezeichnet.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der britische Designer und TV-Star Laurence Llewelyn-Bowen erklärte in einem Interview, der Palast erinnere ihn inzwischen eher an ein in die Jahre gekommenes Hotel als an ein königliches Zuhause. Besonders deutlich wurde er beim Thema Geruch: Das Gebäude habe einen Geruch nach „Kohl“ und „klebrigen Teppichen“.

Dabei steckt der Buckingham-Palast mitten in einem gigantischen Modernisierungsprojekt. Seit Jahren wird das historische Gebäude saniert. Die Kosten sollen sich auf rund 369 Millionen Pfund belaufen. Im Mittelpunkt stehen jedoch weniger schöne Möbel oder neue Dekorationen als vielmehr die Erneuerung von Elektrik, Leitungen und anderer veralteter Infrastruktur.

Der Buckingham-Palast in London – König Charles möchte dort nicht mehr einziehen.
Der Buckingham-Palast in London – König Charles möchte dort nicht mehr einziehen.(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Charles bleibt in Clarence House
Für König Charles dürfte die Kritik wenig überraschend kommen. Der Monarch und Königin Camilla haben bereits klargemacht, dass sie nicht dauerhaft in den Buckingham-Palast einziehen wollen. Stattdessen bleiben sie im deutlich kleineren Clarence House, das seit Jahren als ihr Zuhause gilt.

Auch Charles‘ Mutter, die verstorbene Queen Elizabeth II., soll dem Palast nie besonders viel abgewinnen haben. Laut Royal-Biografen hätte sie nach ihrer Thronbesteigung lieber weiter in Clarence House gelebt. Erst auf Drängen des damaligen Premierministers Winston Churchill zog sie in den Buckingham-Palast.

Lesen Sie auch:
König Charles will den Buckingham-Palast künftig nur noch für offizielle Anlässe nutzen – als ...
Royaler Paukenschlag
Charles verweigert Einzug in den Buckingham-Palast
26.06.2026

Mit seinen 775 Zimmern gehört das Gebäude zu den größten und bekanntesten Residenzen der Welt. Genau das macht die Pflege allerdings besonders schwierig. Viele Bereiche sind jahrzehnte- oder sogar jahrhundertealt. Für Designer Llewelyn-Bowen ist deshalb klar: Vom königlichen Glanz habe der Palast zumindest stellenweise einiges eingebüßt. Seine Kritik sorgt nun für reichlich Gesprächsstoff auf der Insel.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
20.07.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Unheilbar krank: Ski-Ass muss Karriere beenden
167.539 mal gelesen
Christophe Torrent muss seine Karriere beenden.
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
134.784 mal gelesen
Symbolbild
Oberösterreich
Vater und langjähriger Feuerwehrchef getötet
116.642 mal gelesen
Krone Plus Logo
Johann P. (r.) übergab im Vorjahr sein Amt – nun trauert die FF Rain um ihren langjährigen ...
Innenpolitik
Neue Umfrage: SPÖ muss sogar um Platz 3 zittern
2101 mal kommentiert
Mit Andreas Babler geht es für die SPÖ in den Umfragen weiter steil bergab. 
Ausland
Putin übt Vergeltung für „russisches Amazon“
1833 mal kommentiert
Russland hat mit massiven Luftangriffen (links) auf die Zerstörung der ...
Innenpolitik
Brisant! So viele Flüchtlinge leben von Steuergeld
1822 mal kommentiert
Ein Flüchtlingsstrom anno 2015 im Jahr der Massenzuwanderung an der österreichischen Grenze. Bis ...
Mehr Royals
Majestätischer Mief!
Designer rümpft die Nase über Charles‘ Palast
Royal genervt?
Prinz Harry: „Meine Kinder wachsen wie Unkraut“
Zu lockere Regeln?
Marius dürfte im Hausarrest sogar Partys feiern
Camilla wird 79
König Charles spült den Fußball-Frust runter
„Bin kein Bankomat“
Elton John verweigert Prinz Harry Millionen-Hilfe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf