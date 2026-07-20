ÖFB-Youngster feiert Startelf-Debüt für Augsburg

Der Klagenfurter Florian Hangl stand am Wochenende erstmals in der Startelf des FC Augsburg. Beim deutschen Bundesligisten hat der 19-jährige Offensivmann viel vor! Über seine Ziele, seine Vertragslänge, seine Zeit bei den Profis, das Lob von Österreichs Ex-Teamkapitän – und welchem England-Star das Talent nacheifert. Zudem: Ein Ex-Klagenfurter verstärkt nun seine Mannschaft.
Mit 15 Jahren wagte Florian Hangl schon den Schritt ins Ausland – im Jänner 2023 wechselte der Klagenfurter von der WAC-Akademie zu jener des FC Augsburg. Am vergangenen Samstag durfte der offensive Mittelfeldmann nun sein Startelf-Debüt für den deutschen Bundesligisten feiern.
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