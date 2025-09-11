Diese Ducati V21L fährt mit Feststoffbatterie!

Im neuen Projekt werden nun 980 Feststoffzellen verwendet, die laut Volkswagen für einen Technologiesprung stehen, der entscheidende Vorteile bei Energiedichte, Reichweite, Ladegeschwindigkeit und Lebensdauer verspricht. Bis zur kommerziellen Reife seien allerdings noch weitere Entwicklungsschritte notwendig, betont Volkswagen. Technikvorstand Thomas Schmall spricht dennoch von einem potenziellen „Gamechanger“ mit dem der Konzern bislang unerreichte Skaleneffekten erzielen könnte.