Hamilton fährt Mechaniker um: Das Urteil ist da!

Zum Glück konnte der Mann sofort wieder selbst aufstehen. Der Zwischenfall hat dennoch Folgen: Ferrari muss 30.000 Euro blechen – davon sind 10.000 Euro für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt. „Das Team räumte ein, dass die Freigabe von Auto 44 unter diesen Umständen unsicher war“, heißt es unter anderem in der Urteilsverkündung der FIA.