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Strafe nach Fauxpas

Hamilton fährt Mechaniker um: Das Urteil ist da!

Formel 1
20.07.2026 07:36
Aus der Sicht von Lewis Hamilton verlief das Rennen in Spa nicht nach Wunsch.
Aus der Sicht von Lewis Hamilton verlief das Rennen in Spa nicht nach Wunsch.(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)
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Von krone Sport

Nach dem Boxen-Fauxpas in Spa rund um Lewis Hamilton, der einen Mechaniker umgefahren hatte, ist nun das Urteil da: Es gibt eine saftige Strafe – jedoch nicht für den Briten, sondern für Ferrari!

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Schrecksekunde beim Großen Preis von Belgien: Lewis Hamilton wurde in Runde 20 nach dem Reifenwechsel bereits losgeschickt, obwohl noch ein Mechaniker vor dem rechten Vorderrad stand. Dieser flog nach dem Zusammenprall zu Boden – hier zu sehen im Video:

Zum Glück konnte der Mann sofort wieder selbst aufstehen. Der Zwischenfall hat dennoch Folgen: Ferrari muss 30.000 Euro blechen – davon sind 10.000 Euro für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt. „Das Team räumte ein, dass die Freigabe von Auto 44 unter diesen Umständen unsicher war“, heißt es unter anderem in der Urteilsverkündung der FIA.

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Erster Antonelli-Verfolger
Trotz einiger Hoppalas landete Hamilton in Belgien auf Platz vier –  Schadensbegrenzung für den Rekordweltmeister.

Hamilton ist nun erster Verfolger von Kimi Antonelli. Sein Rückstand auf den Mercedes-Piloten, der in Spa nicht zu schlagen war, beträgt 45 Zähler. Bevor es in die Sommerpause geht, wird am Sonntag noch in Ungarn um Punkte gefahren.

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