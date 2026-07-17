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Oscar-Chancen

Penélope und Julianne sind auf Goldjungen-Kurs

Unterhaltung
17.07.2026 19:30
Penélope Cruz begeisterte in Cannes in „La Bola Negra“.
Penélope Cruz begeisterte in Cannes in „La Bola Negra“.(Bild: Carla Oset/Netflix)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Der große Hollywood-Report: Die Hälfte des Kinojahrs ist vorbei und die Herbstfestivals stehen vor der Tür – die „Krone“ weiß, welche Filme und Stars Oscarchancen haben.

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Hollywood schielt schon in Richtung Oscars, denn die Filmstudios müssen die Werbetrommel für ihre aussichtsreichsten Filme früh genug rühren. Und diese Saison gibt es keinen Mangel an heißen Kandidaten. Ein früher Hype begleitet das Drei-Generationen-Drama „La Bola Negra“ mit Penélope Cruz von Netflix. Viele sehen die Spanierin schon mit dem Goldjungen in der Hand. Und wenn nicht für diesen Film, dann für ihr zweites Eisen im Feuer: Die Beziehungskomödie „The Invite“ begeistert derzeit die Kritiker (bei uns ab 30. Juli im Kino) – darin brillieren neben Cruz auch Olivia Wilde, Seth Rogen und Edward Norton.

Schon der Trailer ihres neuen Films „The Debut“ brachte Julianne Moore ins Gespräch für den wichtigsten Filmpreis – sie mimt in der Komödie unter der Regie von Jesse Eisenberg eine Hausfrau, die eine neue Berufung als Musicaldarstellerin findet. Gespannt darf man auch auf die schwarze Komödie „Wild Horse Nine“ sein, die im November in Österreich ins Kino kommt und in der John Malkovich die Hauptrolle eines schrägen CIA-Agenten spielt.

Auch einige der Blockbuster in diesem Jahr dürfen sich Hoffnungen auf viele Auszeichnungen machen. Allen voran das kürzlich gestartete Christopher-Nolan-Epos „Die Odyssee“ mit Matt Damon und Zendaya, aber auch der dritte „Dune“-Teil vom neuen James-Bond-Verantwortlichen Denis Villeneuve, der später im Jahr folgt, wird wohl viele Nominierungen einkassieren. Überraschend viele Fürsprecher soll das Science-Fiction-Abenteuer „Der Astronaut“ haben, in dem Superstar Ryan Gosling Freundschaft mit dem steinernen Alien Rocky schließt.

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Die Superstars stehen also schon Schlange um den wichtigsten Award – das Rennen hat bereits begonnen.

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