Penélope und Julianne sind auf Goldjungen-Kurs

Hollywood schielt schon in Richtung Oscars, denn die Filmstudios müssen die Werbetrommel für ihre aussichtsreichsten Filme früh genug rühren. Und diese Saison gibt es keinen Mangel an heißen Kandidaten. Ein früher Hype begleitet das Drei-Generationen-Drama „La Bola Negra“ mit Penélope Cruz von Netflix. Viele sehen die Spanierin schon mit dem Goldjungen in der Hand. Und wenn nicht für diesen Film, dann für ihr zweites Eisen im Feuer: Die Beziehungskomödie „The Invite“ begeistert derzeit die Kritiker (bei uns ab 30. Juli im Kino) – darin brillieren neben Cruz auch Olivia Wilde, Seth Rogen und Edward Norton.