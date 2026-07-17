Sturm lässt einen Verteidiger nach Zypern ziehen

Seit Sommer 2024 stand der 25-jährige Emanuel Aiwu im Kader des SK Sturm, durfte mit den Grazern im Vorjahr den Meistertitel feiern. Doch nach insgesamt 63 Partien und einem Tor ist seine Reise an der Mur zu Ende. Wie der Verein nun mitteilte, wechselt der Innenverteidiger mit sofortiger Wirkung zu Apollon Limassol.