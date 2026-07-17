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Abgang in Graz

Sturm lässt einen Verteidiger nach Zypern ziehen

Steiermark
17.07.2026 19:29
Emanuel Aiwu (r.) heuert in der zypriotischen Liga an
Emanuel Aiwu (r.) heuert in der zypriotischen Liga an(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Am Freitagabend verkündete der SK Sturm einen Transfer, der sich schon länger angebahnt hatte. Innenverteidiger Emanuel Aiwu spielte unter Trainer Fabio Ingolitsch schon länger keine Rolle mehr, begibt sich jetzt nach Zypern für einen Neustart.

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Seit Sommer 2024 stand der 25-jährige Emanuel Aiwu im Kader des SK Sturm, durfte mit den Grazern im Vorjahr den Meistertitel feiern. Doch nach insgesamt 63 Partien und einem Tor ist seine Reise an der Mur zu Ende. Wie der Verein nun mitteilte, wechselt der Innenverteidiger mit sofortiger Wirkung zu Apollon Limassol. 

„Wir sind froh, mit diesem Wechsel nun eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung gefunden zu haben“, wird Sportchef Michael Parensen in einer Aussendung zitiert. Zuletzt spielte Aiwu in den Überlegungen von Sturm keine Rolle mehr, ein Transfer war unumgänglich.

„Es gab Höhen und Tiefen aber speziell mit den Spielen in der Champions League und dem Meistertitel konnten wir gemeinsam großartige Erfolge feiern. Ich freue mich nun, dass dieser Wechsel zustande kam“, wird Aiwu in der Aussendung des SK Sturm zitiert.

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