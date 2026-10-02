Rekord-Sommer forderte beinahe 1000 Hitzetote

Gletscher verloren mehr als 80 Prozent ihres Eises

Mit 31 Prozent verschwand damit seither fast ein Drittel, 95 Gletscher gibt es gar nicht mehr. Nur noch neun der 799 erfassten Gletscher sind übrigens größer als fünf Quadratkilometer. Vor allem in niedrigen Gebirgsgruppen mit kleinen Gletschern, etwa dem Vorarlberger Rätikon oder dem Salzburger Hochkönig sind die Folgen katastrophal – sie verloren bereits mehr als 80 Prozent ihrer Gletscherfläche.