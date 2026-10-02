Wieso unser neuer Architekt nur 21 Tage Zeit hat

Seit Donnerstag Mittag läuft die Suche nach dem neuen Sportdirektor im ÖFB. Warum für den neuen Mann Deutsch kein Muss ist, welche Anforderungen er erfüllen soll, wie der genaue Zeitplan aussieht. Plus: Wer in dem Fünfer-Gremium sitzt, das die finale Entscheidung treffen wird.