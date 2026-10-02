Nach Olympia nun als „böser“ Russe in den USA

Gelernter Masseur liest viel in der Bibel

Fara ist ein lustiger und sehr kommunikativer Mensch. Er singt auch für sein Leben gerne: „Ich kann Lieder in sechs Sprachen so gut, dass alle glauben, dass ich diese Sprachen beherrsche. Dabei verstehe ich nur zwei, deutsch und englisch.“ Durch seinen besten Freund singt er gerne auf tschetschenisch, auch serbische, kroatische und griechische Hits gehen gut: „Ich höre bei jeder Autofahrt und bei jedem Krafttraining Musik. Da bleibt viel hängen.“ Als Gefährt legte er sich einen roten Dodge Challenger zu.

Der Bad Erlacher hat als gelernter Masseur aber auch eine sanfte Seite an sich. Sein Glaube zeigt sich an einem auf der Brust tätowierten Kreuz: „Der Glaube gibt mir am meisten Kraft. Ich lese viel in der Bibel, besuche auch Bibelstunden.“