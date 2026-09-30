Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Krebserkrankung

Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben

Innenpolitik
30.09.2026 18:36
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen.
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Ex-Gesundheitsministerin (ÖVP), Ärztin und Autorin Andrea Kdolsky ist am Mittwoch ihrer Krebserkrankung erlegen. Kdolsky hatte vor zwei Jahren öffentlich gemacht, woran sie litt, um anderen Mut zu machen. Nun verlor sie den Kampf gegen die tückische Krankheit. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Andrea hatte die besondere Fähigkeit, Menschen zu sehen – gerade jene, die allzu oft übersehen wurden. Sie gab denen eine laute und starke Stimme, die selbst keine hatten“, nahm ihr früherer Lebensgefährte Philipp Ita auf Facebook mit emotionalen Worten Abschied: „Deine Stimme wird fehlen. Aber sie wird nicht verstummen. Adieu, liebe Andrea, wir sehen uns wieder!“

Bereits auf der Uni politisch engagiert
Die gebürtige Wienerin hatte Medizin studiert, war vor ihrer Zeit als Gesundheitsministerin Fachärztin für Anästhesie im Wiener AKH gewesen. Schon während ihres Studiums engagierte sie sich politisch in der Österreichischen Medizinerunion (ÖMU), einer Hochschulfraktion und wechselte später in die Hochschullehrer-Gewerkschaft. Ab Jänner 2007 wurde sie ÖVP-Gesundheitsministerin in der Regierung unter Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) und Vizekanzler Wilhelm Molterer (ÖVP). 

Bis zu ihrem Amtsantritt als Ministerin rauchte Kdolsky regelmäßig und sprach sich später für die Beibehaltung von Raucherlokalen aus. Auch mit ihrer „Schweinsbraten“-Aussage sorgte sie für Aufsehen, betonte allerdings im Nachhinein immer wieder, dass sie missinterpretiert worden sei. Auch das Verteilen von Kondomen an Schüler im Beisein von Medienvertretern brachte ihr Kritik selbst in der eigenen Partei ein. 

Andrea Kdolsky war von Jänner 2007 bis Dezember 2008 Gesundheits- und Familienministerin.
Andrea Kdolsky war von Jänner 2007 bis Dezember 2008 Gesundheits- und Familienministerin.(Bild: AP/Hans Punz)

Aus Protest ÖVP verlassen
Später zog sich Kdolsky als aktive Politikerin zurück. Im Mai 2023 trat sie sogar aus der Volkspartei aus, nachdem diese im niederösterreichischen Landtag ein Koalitionsabkommen mit der FPÖ geschlossen hatte. 

„Möchte denen eine Stimme geben, die sich nicht trauen“
Kurze Zeit später machte sie ihre Krebserkrankung öffentlich – doch nicht, um Mitleid zu erhalten, wie sie auch gegenüber der „Krone“ betonte: „Jetzt möchte ich denen eine Stimme geben, die sich nicht trauen, über ihre Krankheit zu sprechen, weil Krebs immer noch ein Tabu ist. Obwohl sehr viele mit der Diagnose konfrontiert sind, und in Zukunft werden es noch mehr.“

Lesen Sie auch:
 Zum Einstand backte Kdolsky extra Grammelpogatscherl.
Krone Plus Logo
Andrea Kdolsky im Talk
„Ich brauche die Arbeit wie die Luft zum Atmen“
28.10.2025
Ex-Ministerin dreht ab
Andrea Kdolskys knallharte Abrechnung mit Neidern
19.05.2026
Krone Plus Logo
Kampf gegen Krebs
Kdolsky will kein Mitleid, „sondern Mut machen“
20.07.2025

Im Oktober des Vorjahres sprach sie über ihre neue Arbeit, die Leitung der Planungsarbeiten zum ersten österreichischen Krebshilfezentrum, dem „Maggie’s Centre“, das in Oberwart im Burgenland entsteht: „Ich brauche die Arbeit wie die Luft zum Atmen. Mir ginge es deutlich schlechter, wenn ich zu Hause nur herumsitze.“

Nun erlag Andrea Kdolsky mit 63 Jahren ihrer Erkrankung, gegen die sie so lange mit Vehemenz angekämpft hatte. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
30.09.2026 18:36
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Andrea Kdolsky
ÖVPFPÖFacebookAKH
Krankheit
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
141.528 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
118.526 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
80.991 mal gelesen
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
929 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
894 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Innenpolitik
FPÖ startet Volksbegehren gegen ORF-Gebühr
797 mal kommentiert
Schuch-Gubik und Hafenecker präsentierten am Mittwoch das FPÖ-Volksbegehren gegen den ORF.
Mehr Innenpolitik
„Brennpunkt Medien“
Warum die FPÖ im Netz einen klaren Vorteil hat
Projekt in NÖ
Handys sind jetzt auch im Kindergarten angekommen
Obmann-Debatte
Steirischer SPÖ-Chef: „Unwürdiges Schauspiel“
Nach Krebserkrankung
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
Nach Rücktritt
Neuer Parteijob für verurteilten August Wöginger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf