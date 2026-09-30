Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben

„Möchte denen eine Stimme geben, die sich nicht trauen“

Kurze Zeit später machte sie ihre Krebserkrankung öffentlich – doch nicht, um Mitleid zu erhalten, wie sie auch gegenüber der „Krone“ betonte: „Jetzt möchte ich denen eine Stimme geben, die sich nicht trauen, über ihre Krankheit zu sprechen, weil Krebs immer noch ein Tabu ist. Obwohl sehr viele mit der Diagnose konfrontiert sind, und in Zukunft werden es noch mehr.“