Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben

Ex-Gesundheitsministerin (ÖVP), Ärztin und Autorin Andrea Kdolsky ist am Mittwoch ihrer Krebserkrankung erlegen. Kdolsky hatte vor zwei Jahren öffentlich gemacht, woran sie litt, um anderen Mut zu machen. Nun verlor sie den Kampf gegen die tückische Krankheit.
„Andrea hatte die besondere Fähigkeit, Menschen zu sehen – gerade jene, die allzu oft übersehen wurden. Sie gab denen eine laute und starke Stimme, die selbst keine hatten“, nahm ihr früherer Lebensgefährte Philipp Ita auf Facebook mit emotionalen Worten Abschied: „Deine Stimme wird fehlen. Aber sie wird nicht verstummen. Adieu, liebe Andrea, wir sehen uns wieder!“
Bereits auf der Uni politisch engagiert
Die gebürtige Wienerin hatte Medizin studiert, war vor ihrer Zeit als Gesundheitsministerin Fachärztin für Anästhesie im Wiener AKH gewesen. Schon während ihres Studiums engagierte sie sich politisch in der Österreichischen Medizinerunion (ÖMU), einer Hochschulfraktion und wechselte später in die Hochschullehrer-Gewerkschaft. Ab Jänner 2007 wurde sie ÖVP-Gesundheitsministerin in der Regierung unter Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) und Vizekanzler Wilhelm Molterer (ÖVP).
Bis zu ihrem Amtsantritt als Ministerin rauchte Kdolsky regelmäßig und sprach sich später für die Beibehaltung von Raucherlokalen aus. Auch mit ihrer „Schweinsbraten“-Aussage sorgte sie für Aufsehen, betonte allerdings im Nachhinein immer wieder, dass sie missinterpretiert worden sei. Auch das Verteilen von Kondomen an Schüler im Beisein von Medienvertretern brachte ihr Kritik selbst in der eigenen Partei ein.
Aus Protest ÖVP verlassen
Später zog sich Kdolsky als aktive Politikerin zurück. Im Mai 2023 trat sie sogar aus der Volkspartei aus, nachdem diese im niederösterreichischen Landtag ein Koalitionsabkommen mit der FPÖ geschlossen hatte.
„Möchte denen eine Stimme geben, die sich nicht trauen“
Kurze Zeit später machte sie ihre Krebserkrankung öffentlich – doch nicht, um Mitleid zu erhalten, wie sie auch gegenüber der „Krone“ betonte: „Jetzt möchte ich denen eine Stimme geben, die sich nicht trauen, über ihre Krankheit zu sprechen, weil Krebs immer noch ein Tabu ist. Obwohl sehr viele mit der Diagnose konfrontiert sind, und in Zukunft werden es noch mehr.“
Im Oktober des Vorjahres sprach sie über ihre neue Arbeit, die Leitung der Planungsarbeiten zum ersten österreichischen Krebshilfezentrum, dem „Maggie’s Centre“, das in Oberwart im Burgenland entsteht: „Ich brauche die Arbeit wie die Luft zum Atmen. Mir ginge es deutlich schlechter, wenn ich zu Hause nur herumsitze.“
Nun erlag Andrea Kdolsky mit 63 Jahren ihrer Erkrankung, gegen die sie so lange mit Vehemenz angekämpft hatte.
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