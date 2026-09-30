Wieso Drohnen die besseren Wetterballons sind

Präzise Wettervorhersagen hängen entscheidend von Daten aus der sogenannten Peplosphäre ab: Diese atmosphärische Grenzschicht reicht vom Boden bis in einige Tausend Meter Höhe - und genau hier entstehen viele für den Alltag relevante Wetterphänomene wie Gewitter, Nebel oder Hagel. Klassische Messsysteme stoßen hier an Grenzen: Für Bodenstationen ist die Peplosphäre zu hoch, Wetterballons durchfliegen sie zu schnell. Ein Unternehmen aus der Schweiz will die Lücke im Sensornetzwerk schließen.