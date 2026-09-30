Wieso Drohnen die besseren Wetterballons sind

Die Meteorologie hat einen blinden Fleck: Während Wetterstationen am Boden laufend Messdaten sammeln und Wetterballons die Entwicklung in großer Höhe im Auge behalten, mangelt es an Daten aus einer Zone, die für die Entstehung des Wetters zentral ist: der atmosphärischen Grenzschicht dazwischen. Drohnen sollen Meteorologen nun unter die Arme greifen.
Präzise Wettervorhersagen hängen entscheidend von Daten aus der sogenannten Peplosphäre ab: Diese atmosphärische Grenzschicht reicht vom Boden bis in einige Tausend Meter Höhe - und genau hier entstehen viele für den Alltag relevante Wetterphänomene wie Gewitter, Nebel oder Hagel. Klassische Messsysteme stoßen hier an Grenzen: Für Bodenstationen ist die Peplosphäre zu hoch, Wetterballons durchfliegen sie zu schnell. Ein Unternehmen aus der Schweiz will die Lücke im Sensornetzwerk schließen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.