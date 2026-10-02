ÖFB-Noten: Ein Spieler zeigte in Dublin groß auf

Nach verschlafener erster Hälfte schien ein Punkt in Dublin außer Reichweite – doch Tor-Debütant Alexander Prass sorgte für den Umschwung. Am Ende erkämpfte sich die Truppe von Ralf Rangnick in der Nations League ein 2:2 in Irland. Österreichs Nationalteam unter der Lupe von „Krone“-Redakteur Philipp Scheichl …
NOTENSCHLÜSSEL: 6 Weltklasse, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt.
Florian Wiegele 3
Bei den Gegentoren chancenlos, parierte beim Stand von 2:2 top.
Stefan Posch 3
War in viele Zweikämpfe verwickelt, technische Fehler schlichen sich immer wieder ein. Traute sich mit der Zeit in der Offensive etwas mehr zu.
David Affengruber 2
Nicht wie gegen Kosovo immer Herr der Lage. Vor dem frühen Gegentor ließ er sich von Parrott viel zu leicht vernaschen. In den Duellen war er anfällig.
Philipp Lienhart 3
Gegen Parrott sah er vor dem 0:1 wie Affengruber kein Land. Der Freiburger war schon stärker.
Phillipp Mwene 2
Unsicher – sein schlechter Klärungsversuch führte zum zweiten Gegentor.
Nicolas Seiwald 3
Stand zu Beginn in den Drucksituationen seinen Mann. Beim Elfmeter kam er zu spät. Bitter.
Xaver Schlager 4
Ging voran, forderte oft das Spielgerät, probierte viel. Nach Irlands Sturmlauf präsenter in der gegnerischen Hälfte.
Patrick Wimmer 4
Wirkte erneut spritzig, eroberte viele wichtige Bälle. Wie vor dem 1:2. Der Hoffenheim-Legionär legte einen sehr engagierten und leidenschaftlichen Auftritt hin.
Carney Chukwuemeka 2
Kam als Zehner fast nie zur Geltung.
Romano Schmid 3
Bemüht, mehr war’s in Dublin aber auch nicht.
Sasa Kalajdzic 3
Wenn er an der Kugel war, wurde es nicht nur einmal gefährlich.
Konrad Laimer 4
Fand minütlich besser in die Partie.
Michael Gregoritsch 4
Super Freistoß nach seiner Einwechslung zum Ausgleich. Er sorgte vor dem Gehäuse für Unruhe.
Maximilian Wöber 3
Solide.
Alexander Prass 5
Der Joker brachte sofort viel Schwung rein.
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