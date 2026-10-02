ÖFB-Noten: Ein Spieler zeigte in Dublin groß auf

Nach verschlafener erster Hälfte schien ein Punkt in Dublin außer Reichweite – doch Tor-Debütant Alexander Prass sorgte für den Umschwung. Am Ende erkämpfte sich die Truppe von Ralf Rangnick in der Nations League ein 2:2 in Irland. Österreichs Nationalteam unter der Lupe von „Krone“-Redakteur Philipp Scheichl …