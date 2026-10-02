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Warum so viele Frauenmorde? Das sind die Red Flags

Kärnten
02.10.2026 05:00
Frauen kommen in vielen Fällen aus einer gewalttätigen Beziehung nicht mehr von allein heraus.
Frauen kommen in vielen Fällen aus einer gewalttätigen Beziehung nicht mehr von allein heraus.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Es ist eine erschreckende Zahl: Bereits 18 Frauen wurden heuer in Österreich von Männern ermordet. Zum Opfer fiel kürzlich auch eine 28-Jährige aus Villach (wir haben berichtet). Warum Männer gewalttätig werden und wie Frauen „Red Flags“ erkennen können – im Gespräch mit der Kärntner Expertin Eva Krainer von EqualiZ.

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Krone“: Sie beschäftigen sich in Ihrer Arbeit ja täglich mit Frauen und Mädchen und geben Ratschläge, wie sie sich gegen sexuelle Belästigung und körperliche Gewalt wehren können. Woran liegt es Ihrer Einschätzung nach, dass in Österreich bereits 18 Frauen (Stand: 1.10.2026) in diesem Jahr von Männern ermordet wurden?
Eva Krainer: Ich glaube, es liegt an den Grundmustern der patriarchalen Gesellschaftsordnung –  also grob gesagt, daran dass einige Männer glauben, über Frauen bestimmen zu können. Diese Vorstellung ist in Österreich noch immer weitverbreitet. Erschreckend ist, dass das aktuell in der jungen Generation wieder vermehrt auftritt. Wenn Männer Frauen als ihren Besitz sehen und über sie bestimmen, ist das oft ein Grund dafür, dass sie Opfer von männlicher Gewalt werden.

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