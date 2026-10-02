Zidane über legendären Kopfstoß: „Bereue es nicht“

20 Jahre nach dem legendären WM-Finale kommt es zum Wiedersehen: Frankreich-Trainer Zinedine Zidane trifft in der Nations League auf Italien. Vor dem Duell mit der „Squadra Azzurra“ wurde auch Zidanes berühmter Kopfstoß gegen Italien-Verteidiger Marco Materazzi im Endspiel 2006 wieder zum Thema.
Der französische Trainer und ehemalige Starspieler verpasste Italien-Verteidiger Marco Materazzi im WM-Finale nach einem hitzigen Wortgefecht einen Kopfstoß gegen die Brust. Zidane sah dafür glatt Rot, Frankreich verlor das Endspiel. Wie blickt er heute auf den Moment zurück? „Ich bin nicht stolz auf das, was passiert ist. Das habe ich gesagt, ich habe es wiederholt und ich sage es auch heute noch“, erinnert sich Zidane an den dunkelsten Moment seiner Karriere. „Aber ich bereue es nicht, denn das gehört zu meiner Karriere dazu.“
„Die Bilder erinnern mich immer wieder daran, da sie überall in Dauerschleife laufen“, so der Frankreich-Trainer. „Zum Glück habe ich nicht nur das gemacht und es gibt noch andere, schönere Momente. Deshalb denke ich eher an die positiven Momente“. Am Freitag um 20.45 Uhr kommt es in der Nations League zum Wiedersehen mit der „Squadra Azzurra“.
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