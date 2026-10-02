Zidane über legendären Kopfstoß: „Bereue es nicht“

Der französische Trainer und ehemalige Starspieler verpasste Italien-Verteidiger Marco Materazzi im WM-Finale nach einem hitzigen Wortgefecht einen Kopfstoß gegen die Brust. Zidane sah dafür glatt Rot, Frankreich verlor das Endspiel. Wie blickt er heute auf den Moment zurück? „Ich bin nicht stolz auf das, was passiert ist. Das habe ich gesagt, ich habe es wiederholt und ich sage es auch heute noch“, erinnert sich Zidane an den dunkelsten Moment seiner Karriere. „Aber ich bereue es nicht, denn das gehört zu meiner Karriere dazu.“