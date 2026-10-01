Uni-Start: „Nach Schule eine große Umstellung“

Noch wirken viele Blicke fragend. Die Radständer sind schon voll. Hektik kommt am allerersten Tag des Semesters aber noch keine auf. Einige Erstsemestrige versammeln sich vor den Türen des Uniparks, die jetzt für ein neues Lebenskapitel aufgehen. Sie warten auf eine Stadtführung, die im Rahmen der Willkommensprogramme angeboten wird. Und am ersten Tag rauchten am Unipark auch Köpfe über Deutscheinstufungstests: „Es war okay“, hat Bence aus Ungar ein gutes Gefühl.