Von Siegen, bitteren Niederlagen und Comebacks

Mit Spannung erwartet wurde das Top-Pannel mit den ehemaligen Spitzensportlern Clemens Doppler und Nici Schmidhofer. Das Ex-Beach-Ass erzählte über seine Erfolge, wie hart er dafür trainiert – immer eine Stunde mehr als die anderen – nicht umsonst brachte ihm das gleich zweimal den Europameister-Titel ein. Mehrere Verletzungen sorgten allerdings für herbe Rückschläge. Sein Rezept für die Rückkehr zum Erfolg: „Selbstdisziplin war der Gamechanger bei mir!“ Und was er sich selbst mittlerweile gnadenlos eingesteht: „Auf dem Beachvolleyball-Court war ich ein A... . Ich wusste, wenn ich so weitermache, wird es das Duo Doppler/Horst bald nicht mehr geben“.