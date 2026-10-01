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Sportler packten aus

Von Siegen, bitteren Niederlagen und Comebacks

Steiermark
01.10.2026 17:00
„Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann mit Ex-Skifahrerin Nici Schmidhofer und Clemens Doppler ...
„Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann mit Ex-Skifahrerin Nici Schmidhofer und Clemens Doppler (ehemaliger Beachvolleyball-Profi)(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Monika König-Krisper
Von Monika König-Krisper

„Auf dem Beachvolleyball-Court war ich ein A....loch“ – das gab Ex-Profi Clemens Doppler im Zuge des Zukunfsforums Ramsau unverblümt zu. Das Event hatte noch weitere Überraschungen parat! Und: Das Zukunftsforum im nächsten Jahr scheint gesichert.

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„Es waren sehr viele wertvolle und positive Impulse dabei, die wir aus der Wirtschaft, Gesellschaft und aus dem Sport mitbekommen haben. Wirklich sehr inspirierend! Wir hoffen, dass alle mutiger nach Hause gefahren sind aus der Ramsau und freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr“, spielt Veranstalter Christoph Stadler bereits auf ein erneutes Stattfinden des erfolgreichen Zukunftsforums Ramsau an.

Zahlreiche Top-Speaker aus namhaften Unternehmen gaben ihre Erfahrungen und Einschätzungen zur aktuellen Arbeitswelt, Mitarbeitermotivation und Veränderungen durch Künstliche Intelligenz kund.

Leadership-Expertin Laura Bornmann referierte über Mitarbeiterführung und die Rolle von KI.
Leadership-Expertin Laura Bornmann referierte über Mitarbeiterführung und die Rolle von KI.(Bild: GEPA)
„Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann mit Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl und ...
„Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann mit Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl und „Krone“-Geschäftsführer Clemens Schwaiger(Bild: Christian Jauschowetz)
Moderator Andy Marek mit Roboter „Leopold“
Moderator Andy Marek mit Roboter „Leopold“(Bild: Christian Jauschowetz)
(Bild: Christian Jauschowetz)
Ex-Beach-Ass Clemens Doppler
Ex-Beach-Ass Clemens Doppler(Bild: Christian Jauschowetz)
„Krone“ Marketing-Leiterin Barbara Bleier-Serentschy mit Veranstalter Anton Schutti
„Krone“ Marketing-Leiterin Barbara Bleier-Serentschy mit Veranstalter Anton Schutti(Bild: Christian Jauschowetz)

Ein besonderes Highlight, welches das Publikum zum Staunen und Schmunzeln brachte, war Roboter „Leopold“, der die Damen sogar mit Küsschen begrüßte, eifrig klatschte und winkte. Moderator und Stadionstimme Andy Marek hatte sichtlich Spaß, ihm Instruktionen zu erteilen. 

Zitat Icon

Auf dem Beachvolleyball-Court war ich ein A... . Ich wusste, wenn ich so weitermache, wird es das Duo Doppler/Horst bald nicht mehr geben.

Ex-Profi-Beachvolleyballer Clemens Doppler

Mit Spannung erwartet wurde das Top-Pannel mit den ehemaligen Spitzensportlern Clemens Doppler und Nici Schmidhofer. Das Ex-Beach-Ass erzählte über seine Erfolge, wie hart er dafür trainiert – immer eine Stunde mehr als die anderen – nicht umsonst brachte ihm das gleich zweimal den Europameister-Titel ein. Mehrere Verletzungen sorgten allerdings für herbe Rückschläge. Sein Rezept für die Rückkehr zum Erfolg: „Selbstdisziplin war der Gamechanger bei mir!“ Und was er sich selbst mittlerweile gnadenlos eingesteht: „Auf dem Beachvolleyball-Court war ich ein A... . Ich wusste, wenn ich so weitermache, wird es das Duo Doppler/Horst bald nicht mehr geben“. 

Auch Ex-Skiprofi Nici Schmidhofer resümiert beinhart: „Der größte Moment für mich war, nach meiner großen Verletzung wieder Skifahren zu können, obwohl niemand dran geglaubt hat. Alleine wird man kein Champion, man braucht dafür ein Team.“

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